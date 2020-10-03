В ЛНР три летальных случая от коронавируса

С сентября в Донбассе начался рост вирусных заболеваний Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Медики зарегистрировали в Республике три летальных случая от COVID-19.

- Зарегистрированы три летальных случая, - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 40 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Вчера в ЛНР принято решение сократить время работы всех предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных, фастфудов) до 15.00.

Высшие учебные заведения Луганской Народной Республики еще раньше переведены на дистанционное обучение.

В ДНР за последние сутки - 10 смертельных случаев от коронавируса и сто новых случаев заражения.

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