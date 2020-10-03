«В ее теле мы обнаружили пять пуль!»: В приюте «ПИФ» спасают бездомную собаку

Кузя стал объектом человеческой жестокости. Фото: приют "ПИФ"

В один из самых крупных донецких приютов для бездомных животных «ПИФ» была доставлена собака с пулевыми ранениями.

- Кузю мы привезли с Макеевского рынка, обследовали на наличие опухолей и каково же было наше изумление, когда в его теле мы обнаружили пять пуль, - рассказывает сотрудник приюта Юлия Небаба. - Угрозы для жизни они в себе сейчас не несут, они в мышцах и под кожей. Но за что?! Просто хочется знать, что сотворила это собака, раз с ней пытались так жестоко расправиться?

Таких случаев человеческой жестокости, увы, немало на памяти сотрудников приюта, где содержится почти 800 собак. Все животные нуждаются в любящем сердце. Приют «ПИФ» будет рад добровольцам, которые помогут с выгулом собак, также поддержать приют можно материально.

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна Оставить пожертвование можно в Донецк сити ( 4 этаж, касса кинотеатра)

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