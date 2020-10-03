Стрельба во всех направлениях: Украина две недели ведет обстрел ДНР

Результат перемирий на Трудовских Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Украинские силовики ежедневно, 12 суток подряд обстреливают территорию Донецкой Народной Республики. Огонь открывается по всем направлениям на линии разграничения сторон, свидетельствуют сводные данные представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В последние дни на линии соприкосновения вновь слышны разрывы минометных мин, повсеместно ВСУ используют гранатометы различных систем: АГС, РПГ и СПГ, активизировалась работа снайперов. В этот период под огнем ВСУ оказались районы поселков Александровка, Луганское и шахты «Трудовская», а также сел Спартак и Минеральное, поселков Доломитное и шахты 6/7, сел Заиченко, Ленинское, Дзержинское и Новая Таврия.

При этом 22 сентября военнослужащий Народной милиции получил ранение в результате снайперского обстрела — первое ранение человека, начиная с 16 июля 2020 года. Тогда были ранены два мирных жителя на западе Донецка.

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