Почти сто человек воспользовались гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка»

В сторону Украины проследовали 24 транспортных средства и 60 человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Девяносто девять человек въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 2 октября.

- Второго октября функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка», на территорию Республики запущено 23 транспортных средства, 99 человек, — сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Там добавили, что в сторону Украины проследовали 24 транспортных средства и 60 человек.

Напоминаем, для того, чтобы въехать на территорию ДНР требуется разрешение штаба «Здоровое движение». Все прибывшие в Республику проходят 2-х недельную обсервацию. Гуманитарный коридор работает дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

На линии разграничения действует четыре автомобильных пункта пропуска: «Горловка» — «Майорское», «Еленовка» — «Новотроицкое», «Александровка» — «Марьинка» и «Октябрь» — «Гнутово»

Напоминаем, за сутки в ДНР обнаружено сто новых случаев коронавируса, среди них - 10 летальных.

Пока в обычном режиме в республике продолжают работать кафе и рестораны, а также заведения культуры. Однако, уже предупредили, что на концерты и спектакли приходить нужно в маске и соблюдать социальную дистанцию.

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