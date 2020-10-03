Сто новых случев заражения коронавирусом в Республике

Заболеваемость по сравнению с летом в республике выросла
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Врачи ДНР диагностировали 100 новых случаев COVID-19 в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.
В указанный период из лечебных учреждений ДНР с дважды отрицательными тестами на коронавирус выписаны 22 человека. За минувшие 24 часа зарегистрировано 10 летальных исходов.
Вузы в ДНР временно переведены на дистанционное обучение, школы пока продолжают обучение в обычном режиме.
Также в обычном режиме в республике продолжают работать кафе и рестораны, а также заведения культуры. Однако, уже предупредили, что на концерты и спектакли приходить нужно в маске и соблюдать социальную дистанцию.
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции перенесла осенние школьные каникулы с 26 на 5 октября, они продлятся до 18 октября.
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