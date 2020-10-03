Собственную программу дистанционки в ДНР представят уже этой зимой

Острая необходимость в дистанционном обучении появилась в ДНР весной 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Собственная методическая программа дистанционного образования для учебных заведений ДНР будет представлена зимой 2021 года.

- В РФ дистанционное образование уже существует, оно там является дополнением и вспомогательной функцией к основному, очному образованию. Мы сейчас тоже приступили к разработке нашей дистанционной программы образования. Возможно, она будет на выходе в районе января-февраля, - сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов.

Он добавил, что на сегодняшний день того объема работы, который ведется по организации дистанционного образования в Республике, недостаточно, и это направление нуждается в усовершенствовании.

Ранее мы сообщали, что в ЛНР школьные осенние каникулы начнутся на три недели раньше.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции перенесла осенние школьные каникулы с 26 на 5 октября, они продлятся до 18 октября.

В ДНР на дистанционное обучение временно переведены вузы.

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