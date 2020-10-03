В ЛНР сокращено время работы кафе и ресторанов

В ЛНР вводятся ограничительные меры. Фото: Евгении Ка

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции с 5 по 18 октября сократит время работы предприятий общепита и отправит на каникулы учреждения среднего профессионального образования (СПО).

- С целью предупреждения распространения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (решено) сократить время работы всех предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных, фастфудов) до 15.00. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе, осуществляющие организацию питания для работников предприятий. Срок – с 5 до 18 октября 2020 года, - сообщила пресс-служба Правительства.

Также в ЛНР перенесли осенние школьные каникулы с 26 на 5 октября, они продлятся до 18 октября.

Министр образования ЛНР рассказала, что меры, которые сегодня предложены и были приняты ЧСПК, связаны с нераспространением инфекционной заболеваемости среди детей и студентов.

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