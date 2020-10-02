Погода в Донецке на день: 3 октября будет пасмурно, но тепло

Температура воздуха прогреется до +20 Фото: Екатерина Сорока

В субботу, 3 октября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной и теплой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 20 градусов выше нуля.

- Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Донецке погода будет пасмурной, - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 12 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 20 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 15 градусов тепла.

Скорость ветра до 3,7 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: В народе этот день назывался Астафьевы ветры или Астафий Ветряк. День, как правило, бывал ветреный, и по ветру судили о погоде: если ветер северный - близко стужа; южный ветер - к теплу; западный - к мокроте, дождям, а восточный - к ясной погоде.

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