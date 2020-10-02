В Донбассе обнаружили тайник со списанным ВСУ оружием

Оружие было украдено для продажи. Фото: штаб ООС

В украинских вооруженных формированиях продолжают воровать и торговать оружием. В зоне проведения так называемой операции объединенных сил обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Об это сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- Вчера сотрудниками военной службы правопорядка был задержан автомобиль «КрАЗ» 25-й бригады, несанкционированно перевозивший из прифронтовой территории 35 автоматов АК-74 и патроны к ним. В ходе проверки сотрудниками ВСП выявлено, что 15 из 35 указанных автоматов были списаны как утраченные якобы в ходе боевых действий, - сказал Лещенко.

Начальник оборонного ведомства отметил, что, осознавая опасность уголовного преследования, водитель автомобиля старший солдат Дегтяренко рассказал, что, действуя по приказу комбата, перевозил оружие из схрона, расположенного на территории жилого домовладения в населенный пункт Теплое.

- По горячим следам сотрудниками ВСП был обнаружен данный схрон, где было выявлено еще порядка 20 ручных гранатометов и более 8000 патронов к стрелковому оружию, - рассказал Лещенко.

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