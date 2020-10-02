В ДНР заявили о работе украинского снайпера в районе Ленинского

Снайпер стрелял в направлении Ленинского. Фото: штаб ООС

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о зафиксированном снайперском огне с позиций украинских вооруженных формирований.

- В 11.25 со стороны села Водяное в направлении села Ленинское зафиксирована работа снайпера, также применялось стрелковое оружие, - сказано в сообщении.

Напомним, что в СЦКК сообщали о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ. Под обстрел попали Доломитное и Ленинское.

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