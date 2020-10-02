НМ ЛНР: В результате пожара территория и инфраструктура КПВВ «Станица Луганская» на территории подконтрольной Украине уничтожена

Территория и инфраструктура КПВВ с украинской стороны уничтожена пожаром. Фото: ЛИЦ

Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил, что украинская сторона обвинила ЛНР в возгорании контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» для сокрытия своей халатности.

- 1 октября 2020 года зафиксирован очередной факт публикации недостоверной информации пресс-центра штаба «ООС об обстрелах подразделениями Народной милиции позиций украинских боевиков 25-й бригады в районе контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская», - говорит Осадчий. - Однако глава Луганской областной гражданской администрации Гайдай опроверг данную информацию, сообщив что контрольно-пропускной пункт временно приостановил работу из-за пожаров, которые спровоцировали детонацию минно-взрывных заграждений вблизи автодороги ведущей к пункту пропуска.

Напомним, что в результате пожара уничтожена территория и инфраструктура контрольно-пропускного пункта.

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