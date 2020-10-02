Умер выдающийся нападающий «Шахтера» Сергей Ателькин

Умер нападающий «Шахтера» Сергей Ателькин. Фото: ФК «Шахтер»

Сергей Ателькин дебютировал за «Шахтер» в 18-летнем возрасте - в марте 1990 года в чемпионате СССР с «Араратом». В тот день началась большая карьера великолепного нападающего.

- В составе «горняков» Ателькин провел 265 матчей и забил 82 гола. Он на 8-м месте в рейтинге лучших бомбардиров в истории клуба. Болельщики всегда уважали, ценили и будут ценить Ателькина за настоящий «шахтерский» характер и беззаветную преданность своему делу, - сообщает официальный сайт футбольного клуба «Шахтер».

Пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов дружил с Сергеем Ателькиным.

- Сережа был великолепным товарищем, всю жизнь отдал «Шахтеру» как игрок. Он был честным, порядочным, интеллектуальным; с ним легко было общаться, - рассказал Вячеслав Викторович.

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