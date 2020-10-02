Вузы ЛНР переведены на дистанционное обучение

Дистанционное обучение продлится две недели. Фото: ЛИЦ

Высшие учебные заведения Луганской Народной Республики переведены на дистанционное обучение. Решение об этом приняла Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Внедрить дистанционное обучение в высших учебных заведениях сроком на две недели и временно перевести в дистанционный режим работы учреждения дополнительного образования и учреждения психосоциальной помощи детям, - сказала министр.

Пащенко отметил, что такая мера будет действовать две недели: с 5 по 18 октября.

Напомним, что ЧСПК перенесла школьные осенние каникулы. Они начнутся 5 октября и продлятся до 18 октября.

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