В ДНР зафиксировали превышение концентрации пыли в воздухе

Вечером 30 сентября в Донецк пришла песчаная буря Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что Государственная санэпидем служба зафиксировала превышение концентрации пыли в воздухе.

С 30 сентября 2020 года установлено среднесуточное превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ (пыли) от 5 до 8,5 раз, - говорится в сообщении.

В Минздраве ДНР порекомендовали жителям по возможности не выходить на улицу до стабилизации погодных условий.

При нахождении в закрытом помещении плотно закрывать форточки и фрамуги, регулярно проводить влажную уборку.

При вынужденной работе на открытом воздухе применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.

- Значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в опорных контрольных пунктах населенных мест ДНР составили от 0,11 до 0,16 мкЗв/ч, что соответствует естественному фону территории, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

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