Коронавирус в ДНР выявлен еще у 90 человек

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 3670 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 90 жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.

- Согласно исследованиям, проведенным 1 октября, выявлено 90 случаев заболевания. – говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 17 человек.

- Кроме того, зарегистрировано 5 летальных случаев – мужчины в возрасте 67, 76, 80 и 89 лет и женщина в возрасте 58 лет, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 3670 жителей.

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