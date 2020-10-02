Коронавирус в ДНР: Медики зарегистрировали 1000 случаев заражения

За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 25 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР за все время выявлен у 1000 жителей.

- Всего по состоянию на 9.00 2 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1000, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 25 жителей. А 13 человек было выписано по результатам двух отрицательных тестов.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 786 человека, - говорят в Минздраве Республики. - С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 37 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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