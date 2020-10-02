Песчаная буря в ЛНР: Без электричества остались больше 20 тысяч абонентов

Из-за непогоды произошли аварии на ЛЭП. Фото: ЛИЦ

В результате песчаной бури в ЛНР без электроснабжения из-за аварий на линиях электропередачи остались больше 20 тысяч абонентов Республики. Об этом сообщили в МЧС государства.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер) в результате аварий на ЛЭП по состоянию на 06.00 2 октября 2020 года на территории Республики без электроснабжения остаются 20 500 абонентов, - говорится в сообщении.

Непогода в Луганской Народной Республики началась вечером 30 сентября. Песчаная буря, по прогнозам центра гидрометеорологии продлится до конца 2 октября.

Напомним, что песчаная буря бушует и в Донецкой Народной Республике. По прогнозам спасательного ведомства ДНР она продлится до конца недели.

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