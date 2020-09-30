Глава МИД ЛНР о переговорах Контактной группы: В центре внимания был вопрос дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня

Глава МИД ЛНР сделал заявление. Фото: ЛИЦ

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего сделал заявление по итогам переговоров Контактной группы.

- В центре внимания был вопрос дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня, которые были дезавуированы Украиной через отказ от полноценного использования координационного механизма – отказ от выполнения принятого 9 сентября решения о совместном инспектировании украинских позиций возле населенного пункта в связи со строительством там новых позиций ВСУ, - сказал Дейнего.

Глава МИД ЛНР отметил, что Украина явно показала категорическое нежелание предотвращать и устранять нарушения дополнительных мер.

- И что бы ни заявляла украинская сторона в этом вопросе, именно они де факто вышли из соглашений от 22 июля 2020 года по дополнительным мерам, - подчеркнул Владислав Дейнего.

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