Донецк накрыла песчаная буря

Автомобили покрылись слоем пыли. Фото: vk.com/mydonetsk
Столицу Донецкой Народной Республики настигла песчаная буря. По сообщениям синоптиков непогода пришла из Ростовской области.
- Погодное явление пришло в ДНР с территории Ростовской области России, где оно бушует с ночи 30 сентября, - сообщают синоптики. – Порывы ветра в Донецке местами фиксируются до 24 метров в секунду.
Город накрыл туман. Пыльный туман. Проходя по улице трудно дышать, летящие песчинки попадают и в глаза. Спасает маска.
- На зубах скрипит и в глаза метет, - сказала жительница Донецка.
При такой погоде особенно страдают люди с аллергией.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР ускорят выдачу паспортов
В подразделения миграционной службы начался набор сотрудников (подробности)