Донецк накрыла песчаная буря

Автомобили покрылись слоем пыли. Фото: vk.com/mydonetsk

Столицу Донецкой Народной Республики настигла песчаная буря. По сообщениям синоптиков непогода пришла из Ростовской области.

- Погодное явление пришло в ДНР с территории Ростовской области России, где оно бушует с ночи 30 сентября, - сообщают синоптики. – Порывы ветра в Донецке местами фиксируются до 24 метров в секунду.

Город накрыл туман. Пыльный туман. Проходя по улице трудно дышать, летящие песчинки попадают и в глаза. Спасает маска.

- На зубах скрипит и в глаза метет, - сказала жительница Донецка.

При такой погоде особенно страдают люди с аллергией.

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