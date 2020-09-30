НМ ЛНР: В заключительный день переговоров Контактной группы украинские боевики ведут провокационные обстрелы

Киевские силовики вели неприцельный огонь. Фото: штаб ООС

В оборонном ведомстве Луганской Народной Республики заявили, что ВСУ с начала суток четыре раза открывали огонь по территории ЛНР.

- Невзирая на усилия руководства ЛНР по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, в заключительный день переговоров Контактной группы украинские боевики осуществляют провокационные обстрелы территории Республики, - говорится в сообщении.

Под обстрел попали позиции Народной милиции на Славяносербском, Попаснянском и Светлодарском направлениях.

- В направлении населенного пункта Березовское с позиций 2-го батальона 14-й бригады в районе Орехово осуществлено 10 выстрелов из стрелкового оружия. На Попаснянском направлении с позиций 1-го батальона 30-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотое-4, отмечено 6 выстрелов из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Золотое-5. На Светлодарском направлении боевики применили гранатомет, совершив один выстрел из СПГ-9 в направлении населенного пункта Логвиново, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

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