В СЦКК ЛНР заявили о взрывах на украинских позициях

На позициях ВСУ зафиксированы взрывы. Фото: штаб ООС

На позициях вооруженных формирований Украины в районах сел Орехово, Валуйское и поселка Луганское зафиксированы взрывы. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В течение дня наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК зафиксирован ряд взрывов на территории противника. Взрывы наблюдались на позициях 2-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Орехово, 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Луганское, 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Валуйское, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что информация о количестве пострадавших в результате взрыва уточняется.

- В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данном факте, - рассказали в НМ ЛНР.

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