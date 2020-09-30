«Ожидается эпидемия»: В ДНР идут два новых типа вируса

Два новых типа вируса В – викторианская линия и ямагатская линия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике ожидают два новых штамма гриппа. Об этом заявила главный врач Республиканского центра санэпиднадзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы министерства здравоохранения Республики Мирослава Романченко.

- В наступающем эпидемическом сезоне у нас будет и циркуляция вируса гриппа – это вирус гриппа А тип H1N1 и H3N2, а также два новых типа вируса В – викторианская линия и ямагатская линия, - сказала она.

Ранее эти вирусы не циркулировали на территории ДНР.

- В связи с тем, что вакцинирование наших граждан против них не проводилось, ожидается эпидемия, - отметила Романченко. – Все перечисленные штаммы рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для производителей противогриппозных препаратов.

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