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Политика

В НМ ЛНР рассказали, для чего киевские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Беспилотник международных наблюдателей попал под украинский обстрел в районе Станицы Луганской
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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БПЛА ОБСЕ был обстрелян солдатами 25-й бригады украинской армии

БПЛА ОБСЕ был обстрелян солдатами 25-й бригады украинской армии

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередном обстреле беспилотного летательного аппарата наблюдателей со стороны киевских силовиков.

- Киевские силовики обстреляли беспилотный летательный ОБСЕ в районе села Артема Станично-Луганского района, - сообщил офицер пресс-службы НМ ЛНР Александр Мазейкин.

Представитель оборонного ведомства рассказал, почему ВСУ препятствовали пролету беспилотника наблюдателей

- С целью недопущения обнаружения наблюдателями СММ ОБСЕ запрещенного вооружения, боевики 25-й бригады обстреляли беспилотный летательный аппарат миссии в районе населенного пункта Артема, - сказал Мазейкин, отметив, что данный факт обстрела БПЛА подтверждается официальным отчетом ОБСЕ от 29 сентября.

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