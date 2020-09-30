В НМ ЛНР рассказали, для чего киевские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ

БПЛА ОБСЕ был обстрелян солдатами 25-й бригады украинской армии Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередном обстреле беспилотного летательного аппарата наблюдателей со стороны киевских силовиков.

- Киевские силовики обстреляли беспилотный летательный ОБСЕ в районе села Артема Станично-Луганского района, - сообщил офицер пресс-службы НМ ЛНР Александр Мазейкин.

Представитель оборонного ведомства рассказал, почему ВСУ препятствовали пролету беспилотника наблюдателей

- С целью недопущения обнаружения наблюдателями СММ ОБСЕ запрещенного вооружения, боевики 25-й бригады обстреляли беспилотный летательный аппарат миссии в районе населенного пункта Артема, - сказал Мазейкин, отметив, что данный факт обстрела БПЛА подтверждается официальным отчетом ОБСЕ от 29 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинская армия обстреливала ДНР из гранатометов

Под обстрел попали два поселка Республики (подробности)