Коронавирус в ДНР: Для лечения жителей с Covid-19 в больницах Республики подготовили больше двух тысяч коек

За все время коронавирус ДНР выявлен у 3482 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для лечение жителей от коронавируса в ДНР в больницах Республики подготовили больше двух тысяч коек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения государства Александр Левченко.

- На сегодняшний день в Республике развернуто для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 2082 койки, - сказал Левченко.

Замминистра отметил, что по состоянию на 30 сентября 2020 год занято 692 койки.

- Места предназначены в частности для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, с сопутствующими хроническими заболеваниями, осложнениями, а также для детей и беременных, - рассказал Александр Левченко.

Напомним, что за сутки коронавирус в ДНР выявили у 97 жителей Республики. Таким образом, за все время число зараженных приближается к трем с половиной тысячам. От Covid-19 излечились 2096 человек. Лечение продолжают 1191 пациент.

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