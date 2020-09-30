Коронавирус в ДНР: Для лечения жителей с Covid-19 в больницах Республики подготовили больше двух тысяч коек

За все время коронавирус ДНР выявлен у 3482 жителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Для лечение жителей от коронавируса в ДНР в больницах Республики подготовили больше двух тысяч коек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения государства Александр Левченко.
- На сегодняшний день в Республике развернуто для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 2082 койки, - сказал Левченко.
Замминистра отметил, что по состоянию на 30 сентября 2020 год занято 692 койки.
- Места предназначены в частности для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, с сопутствующими хроническими заболеваниями, осложнениями, а также для детей и беременных, - рассказал Александр Левченко.
Напомним, что за сутки коронавирус в ДНР выявили у 97 жителей Республики. Таким образом, за все время число зараженных приближается к трем с половиной тысячам. От Covid-19 излечились 2096 человек. Лечение продолжают 1191 пациент.
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