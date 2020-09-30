Украинская армия обстреливала ДНР из гранатометов

Украина продолжает нарушать договоренности. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня за сутки. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – три единицы, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что под огонь киевских силовиков попали два поселка Республики: шахты 6/7 в Горловке и Ленинское на юге.

- При обстрелах противник применял гранатометы разных типов, - сказали в представительстве.

Кроме этого, в СЦКК рассказали, что зафиксировано проведение инженерных работ на позициях украинской армии.

В отчетный период украинские силовики в нарушение дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе проводили инженерные работы вблизи своих позиций у населенного пункта Пески, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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