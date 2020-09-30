Дарья Морозова: Украина до сих пор не провела процессуальную очистку 50 бывших пленных, перемещенных в ДНР в ходе обменов

Дарья Морозова призвала Украину завершить старые обмены и перейти к проведению новых. Фото: ombudsmandnr.ru

Украина на прошедшей 29 сентября видеоконференции гуманитарной подгруппы проигнорировала обращения ОБСЕ и ДНР предоставить информацию о процессуальной очистке ранее освобожденных лиц. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- Очередной раунд переговоров не принес положительных результатов. Украина вновь не предоставила никакой информации о процессуальной очистке лиц, перемещенных на территорию ДНР в ходе обменов 2019-2020 годов. А именно эта тема является ключевой для гуманитарной подгруппы, – сказала Морозова.

В результате остается под вопросом статус 50 человек, перемещенных в ДНР в ходе обменов 29 декабря 2019 года и 16 апреля 2020 года. Фактически Киев продолжает уголовное преследование этих граждан и не предпринимает должных шагов в сторону решения вопроса.

- Напомню, что, обоюдные обязательства ДНР и Украины по процессуальной очистке участников обменов закреплены протоколами Трехсторонней контактной группы. В них указано, что процесс обмена будет считаться завершенным только при условии выполнения взятых обязательств в полном объеме. ДНР договоренности выполнила, Киев – нет. Таким образом, обмены 2019-2020 годов до сих пор считаются незавершенными. Это усложняет обсуждение подготовки новых этапов обмена, - отметила омбудсмен ДНР.

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