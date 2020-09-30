За сутки коронавирус в ДНР выявили у 97 человек

За сутки в ДНР зарегистрировали почти сто случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 97 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

В здравоохранительном ведомстве рассказали, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписан – 21 пациент.

- Кроме того, зарегистрировано 7 летальных случаев – мужчины в возрасте 82, 64, 55 лет и женщины в возрасте 71, 67, 53 и 38 лет, - сказали в Минздраве Республики.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике выявлена у 3482 жителей. 2096 человек из этого числа вылечились и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Лечение продолжают 1191 пациент.

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