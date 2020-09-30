Глава ДНР: Донбасс гордится, что может называть Абхазию братской страной

В Абхазии празднуют День победы и независимости Фото: Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей Абхазии с Днем победы и независимости.

- 27 лет назад, свободолюбивый абхазский народ завоевал право самостоятельно вершить судьбу своей страны, - говорится в тексте поздравления, опубликованном на официальном телеграм-канале лидера государства. - Дорогие жители Абхазии, поздравляю вас с главным государственным праздником!

Денис Пушилин отметил, что дружба между ДНР и Абхазией будет только крепнуть, и впереди республики ждет множество побед и достижений

- Донбасс гордится, что может называть Абхазию братской страной, и всегда будет благодарен за помощь. Мы признательны самоотверженным и мужественным героям Абхазии, воспринявшим беду, которая в 2014 году пришла на Донецкую землю, как свою личную, - сказал Глава Республики.

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