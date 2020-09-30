Коронавирус в ЛНР зафиксирован еще у 17 жителей

От коронавируса в ЛНР излечились 770 жителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР выявлен еще у 17 жителей.
- Всего по состоянию на 9.00 30 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 955, - говорится в сообщении.
В Минздраве ЛНР отметили, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 770 человек.
- С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 35 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.
Тем временем, сообщается, что министр здравоохранения Наталия Пащенко вернулась к работе после перенесенной вирусной пневмонии.
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