Коронавирус в ЛНР зафиксирован еще у 17 жителей

От коронавируса в ЛНР излечились 770 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР выявлен еще у 17 жителей.

- Всего по состоянию на 9.00 30 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 955, - говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 770 человек.

- С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 35 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Тем временем, сообщается, что министр здравоохранения Наталия Пащенко вернулась к работе после перенесенной вирусной пневмонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ни война, ни коронавирус, ни штормовой ветер не помешали дончанам развернуть паруса: Как в степном Донбассе провели регату за «Кубок Донбасса»

Корреспондент «Комсомолки» побывал на соревнованиях туристов-парусников (подробности)