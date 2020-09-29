От фанеры не осталось следа:В Донецке восстановили Green Plaza после украинских обстрелов

Следы войны исчезли. Фото: ДАН

Торгово-офисный центр Green Plaza в центре Донецка вернул себе прежний довоенный вид. В здании полностью восстановлено остекление, поврежденное в результате обстрелов со стороны украинских силовиков летом 2014 года.

Green Plaza — одно из самых высоких зданий столицы. В нем располагаются офисы различных компаний, кафе, бутики, магазины, развлекательные центры и прочее. В августе 2014 года в результате обстрелов Донецка в нем были выбиты более 100 стекол, после этого окна забили фанерой, сообщает ДАН.

- Очень печально это было видеть, как и другие раны на теле Донбасса, - говорит жительница Донецка Марина Степнова. – Новость о том, что поменяли стекла, восприняла с радостью. Значит война окончится, раз стеклят?

На сегодняшний день в здании уже установлено 112 новых фасадных стекол.

- Замена была дорогостоящей. Стекла каленые, большого размера, изготавливались в РФ, производилась за счет собственных средств торгово-офисного центра «Green Plaza». Часть стекол была установлена в прошлом году, а оставшиеся — в этом, — рассказали в администрации центра.

Будем надеяться, на очереди следующие здания, которые так ждут своего возвращения дончанам, например, Дворец молодежи "Юность", который Украина в 2014 году разрушила своими снарядами.

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