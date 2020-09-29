В ЛНР призвали родителей при увеличении заболеваемости в школе изолировать своих детей

Ни дети, ни учителя не хотят дистанционки Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко призвала родителей изолировать детей в случае увеличения заболеваемости в школах, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекций.

- У нас сегодня больных детей принято приводить в школу, если температуры нет, но есть катаральные явления – кашель, насморк. Поберегите своих учителей, учащихся, которые находятся с вашими детьми в одном классе. Лучше с бабушкой оставьте здорового ребенка, чем больного, – сказала она в эфире телеканала "Луганск24".

Пащенко добавила, что "эпидпроцесс сейчас набирает размах, и просто некоторые школы еще не дошли до уровня отсутствия 20% детей".

- Но если вы видите, что в классе уже отсутствуют 10-12 человек, не пускайте своего ребенка в школу. Есть такой метод как заочное обучение, ребенок сдаст потом какие-то зачеты. И бабушка прекрасно выполнит домашние задания с вашим ребенком. Но потом ваш ребенок с температурой не заразит бабушку, и мы ее не получим с пневмонией в стационаре, – отметила министр.

В ДНР вузы уже перешли на дистанционное обучение, пока до 11 октября. Школы в ДНР работают в обычном режиме. Сегодня в ДНР обнаружено более полсотни новых случаев коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий поэт Владимир Скобцов получил золото в международном литературном конкурсе «Золотое перо Руси»

Свою награду поэт считает признанием народа Донбасса (подробнее)