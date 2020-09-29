Украинские военные пытались продать волонтерам гранатометы

Это уже не первый случай, когда ВСУшники торгуют оружием. Фото: ДАН

Украинскую ментальность даже война не перевоспитает. Военная прокуратура Украины задержала военнослужащих ВСУ при попытке продать оружие волонтерам, прибывшим в зону конфликта.

- Следователями военной прокуратуры задержаны трое военнослужащих 21-го батальона 56-й бригады вооруженных формирований Украины: старший лейтенант Иванчук и старшины Сабодаха и Мельченко, которые пытались продать волонтерам два ручных противотанковых гранатомета, три автомата Калашникова и свыше пяти тысяч патронов калибров 5,45 мм, 7,62 мм и 9 мм, — сказано в сообщении.

По данным разведки, ранее военнослужащие указанного соединения неоднократно подозревались в торговле вооружением. На данный момент следствие устанавливает других причастных к вывозу оружия из зоны ООС.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ сегодня утром открыли огонь из гранатометов по прифронтовой Горловке.

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