«Делили шкуру неубитого медведя»: Силовики в Луганщине сломали ключицу сослуживцу из-за премии

Полковник Войченко пытается замять все обстоятельства инцидента. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

25 сентября на наблюдательном пункте 14-й бригады ВСУ в районе Смоляниново боевики в пьяной драке сломали ключицу сослуживцу из-за разногласий по поводу получения премии. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Бойцы решили отпраздновать день рождения одного из военнослужащих. В ходе застолья между боевиками возникли разногласия на почве получения премии, которые переросли в драку. В результате драки один из боевиков – солдат Мокийчук – получил многочисленные телесные повреждения, — рассказал Осадчий.

Пострадавшего доставили в военно-медицинский госпиталь Северодонецка. Тем временем в саму бригаду прибыл сотрудник военной службы правопорядка для разбирательств. Однако командир боевиков не идет на встречу представительству ведомства. И пытается замять дело.

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