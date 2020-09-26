В Мариуполе у начальника патрульной службы нашли склад неучтенных боеприпасов

У главного полицейского нашли более тысячи патронов, которые хранились без разрешения. Фото: ГБР

В подконтрольном Украине Мариуполе у начальника управления патрульной полиции в Донецкой области нашли более тысячи патронов, которые хранились без разрешения. Об этом рассказали в Государственном бюро расследований (ГБР).

Следователи провели обыски в кабинете высокопоставленного полицейского Михаила Вершинина совсем не случайно. Ранее сотрудники ГБР задержали преступную группу в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) и трех патрульных полицейских. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев.

Когда были объявлены подозрения подчиненным Вершинина в «крышивании» наркоторговли, его отстранили от выполнения обязанностей на период служебного расследования. После этого последовали возмущения общественности, акции протеста и массовые обращения в надзорные ведомства. В сентябре Вершинина восстановили в должности главы патрульной полиции.

Теперь же главный полицейский подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК Украины). Офицеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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