Украинская армия обстреляла окраины Донецка и юг ДНР

Украинские военные продолжают обстрелы ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинская армия за прошедшие сутки три раза нарушила режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались районы сел Луганское, Спартак в пригородах Донецка, а также окрестности села Ленинское на юге ДНР. Применялись стрелковое оружие и подствольные гранатометы. Произведено в общей сложности пять гранатометных выстрелов.

По данным Управления Народной милиции ДНР, стрельба носила неприцельный характер. Скорее всего, украинские силовики провоцировали защитников ДНР на открытие ответного огня. «Отличились» военные из 36-й, 56-й и 79-й бригад ВСУ. Все случаи нарушений зафиксированы.

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