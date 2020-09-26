Ситуация ужесточилась: Можно ли теперь подать документы на паспорт ДНР и РФ?

Масочный режим опять под контролем. ФОТО: Андрей Трубецкий

Борьба с коронавирусом в осенний период вновь набирает обороты.

Глава ДНР Денис Пушилин внес ряд изменений в указ № 57 «О введении режима повышенной готовности». Соответствующий документ опубликован 26 сентября на официальном сайте руководителя Республики.

Теперь запрещены личные приемы граждан в государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях, а также выездные приемы граждан представителями государственных органов, местных администраций, депутатами Народного Совета. Запрет не распространяется на совершение действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг.

Подать документы на республиканские и российские паспорта можно. Об этом «Комсомолке» сообщили на горячей лини 494.

- Мы работаем в штатном режиме, принимаем документы, - сказала оператор.

Напомним, с 28 сентября вузы вновь перешли на дистанционку. На очереди школы.

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