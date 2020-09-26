Коронавирус в ДНР: За сутки от COVID-19 умерли пятеро жителей Республики

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболели 73 жителя, пятеро – умерли. За это время 22 жителя выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлено 73 случая заболевания COVID-19. Коронавирусная инфекция обнаружена у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 3284. На лечении сейчас находятся 1048 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 2049 человек. Из них 22 – в минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 5 летальных случаев – умерли мужчина в возрасте 42 лет и женщины в возрасте 56, 59, 65 и 72 года. Общее количество умерших – 187.

Тем временем, коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

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