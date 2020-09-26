В Северодонецке от коронавируса умер солист Луганской филармонии

В репертуаре Игоря Новикова были оперные партии, народные песни, оперетты. Фото: Личная страница Новикова в соцсети

В подконтрольном Украине Северодонецке умер от коронавируса солист Луганской областной филармонии Игорь Новиков. Ведущему тенору филармонии было 48 лет.

Игорь Новиков родился в Северодонецке. В юности играл панк-рок музыку в составе группы «Дивизия тяжелых пулеметов». Окончил институт культуры ЛНПУ имени Т.Г. Шевченко. Являлся неоднократным лауреатом многочисленных музыкальных конкурсов: всеукраинских и международных. Регулярно гастролировал по Украине, был в Австрии, Японии. До начала войны 2014 года работал преподавателем академического вокала и одновременно сотрудничал с Луганской областной филармонией.

В 2004 году у Игоря Новикова начались проблемы с почками, в 2006 ему поставили диагноз - гломерулонефрит. Полгода назад Новиков перенес вторую операцию по пересадке почки. На протяжении нескольких недель он боролся с коронавирусной болезнью. Его жизнь поддерживали с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, так как самостоятельно дышать Новиков не мог.

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