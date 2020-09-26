Законом увеличивается сумма хищения чужого имущества, с которой наступает уголовная ответственность
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ЛНР смягчили ответственность за мелкие хищения. Депутаты Народного Совета приняли закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики. Документ направлен на дальнейшую гуманизацию и либерализацию уголовного законодательства ЛНР.
- В целях установления адекватной ответственности за совершение незначительных корыстных правонарушений приняты меры по изменению уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях. Законом увеличивается сумма хищения чужого имущества, с которой наступает уголовная ответственность, с одной до двух с половиной тысяч рублей, – рассказал депутат НС Максим Уваров.
В то же время для обеспечения надлежащей защиты прав собственности Уголовный кодекс ЛНР дополняется новой статьей 1701, в которой устанавливается уголовная ответственность за совершение мелкого хищения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия.
- Это позволит должным образом реагировать на противоправное поведение лиц, склонных к систематическому хищению чужого имущества. Соответственно, данная мера обеспечит профилактику такого рода правонарушений, – пояснил депутат.
Однако изменения не касаются групповых и иных квалифицированных форм кражи, которые по-прежнему будут чреваты уголовно-правовыми последствиями для виновных.
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