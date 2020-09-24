В Донецк вернулась почти летняя жара: 25 сентября в ДНР будет +27

Осень пока дарит тепло дончанам. Фото: Наталья Чумакова

В Донецк после небольшого похолодания пришло практически летнее тепло. Синоптики нам прогнозируют в Донбассе не меньше трех бабьих лет.

Так это будет или нет, однако, в пятницу, 25 сентября, нас ждет днем +27, а вечером +12.

Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Донецке будет покрыто облаками. Осадков синоптики дончанам не обещают.

24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. С этого дня начинается Золотая осень, которая продлится до 15 октября. На Федору наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень.

А вот в понедельник дончан ждут осадки, впрочем, температура днем будет оставаться достаточно высокой +25.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Команда шахтеров из Донбасса прошла в финал Премьер лиги КВН

Позитивную энергетику и искрометный юмор отметили все члены жюри (подробнее)