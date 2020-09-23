«В России зритель принимает нас уже за своих»: Команды КВН из ДНР прошли в полуфинал Центральной Юго-Западной лиги РФ

Четверть финала проходила с 16 – 17 сентября в Курске. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР

Две команды из ДНР «Донецкий кряж» и «Все Puteam» вышли в полуфинал Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН. Об этом на брифинге сообщил журналистам руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

— У нас есть две команды КВН «Все Puteam» и «Донецкий кряж». Они блестяще выступили в Курске и прошли в полуфинал. Для нас КВН – это не просто игра, это возможность для нашей молодежи проявить себя, показать свои творческие и лидерские качества. Это для них хорошая школа, которая поможет и в дальнейшей жизни, — рассказал Муратов.

Юмористы из команд КВН настроены на победу в полуфинале и выход в Высшую Лигу. Игра состоится в середине октября в Курске. Ее будут транслировать. Так что у земляков будет возможность поболеть за ребят на расстоянии.

Добавим, что юмористы из «Донецкого кряжа» уже не первый раз выступают на большой сцене КВН. Они уже не единожды «светились» на телеканалах россиян во время трансляции игр. Капитан команды Саргей Самохин и вовсе отмечает, что в России его команду принимают очень тепло.

— В России нас принимают очень тепло, зритель нас уже хорошо знает и узнает, мы там уже свои, — отметил Самохин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Команда КВН из Донбасса «Ровеньки» прошла в финал Премьер-лиги на Первом канале

Коллектив поборется за выход в Высшую лигу (подробнее)