Глава ДНР рассказал, как выполняется Программа развития Республики 2020

Прямая линия Главы ДНР собрала 1758 вопросов Фото: сайт Главы ДНР

Программа развития Республики была представлена 5 июня и всего в нее заложено свыше 6 млрд рублей.

- Из них почти 1 млрд из этой суммы направлен на расходы ЖКХ: ремонт кровли, восстановление бытового хозяйства, капитальный ремонт жилого и социального сектора, разрушенных во время боевых действий, а также реконструкцию пропускного пункта "Успенка" и многое другое, - рассказал Денис Пушилин. - Строительные и восстановительные работы стартовали одновременно на 400 объектах в 19-ти населенных пунктах Республики. Есть объекты, где ремонт не проводился 27 лет!

За это время отремонтировано и укомплектовано здание амбулатории в Кировском районе Донецка, к концу октября будет восстановлена детская клиническая больница №4 в Петровском районе, которую уничтожала своими снарядами Украина, продолжается ремонт кровли в многоквартирных домах Енакиево, Тельманово, Кировске, Дебальцево, коснутся работы и Углегорска.

Напоминаем, на Прямую линию Главы ДНР поступило 1758 вопросов, которые разбили на тематические блоки. Это и подготовка к осенне-зимнему периоду, проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вопросы развития малого и среднего бизнеса, модернизации угольной отрасли, социальной защиты военнослужащих и много другого.

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