Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин рассказал о социальной защите военнослужащих

Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей Донбасса. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 22 сентября, проходит Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Много вопросов накопилось по проблеме социальной защиты военнослужащих. Не только действующих, но и ополченцев, которые первыми взяли в руки оружие для защиты родного края.

Глава ДНР отметил, что Народный Совет принял 1 сентября изменения в закон о социальной защите ветеранов войны. И сейчас в силовых органах созданы уполномоченные органы. Они определят списки тех, кто получит статус участника боевых действий (УБД). Действующие военнослужащие и бывшие ополченцы должны обратиться в военкоматы по месту жительства.

- Также создадут межведомственную комиссию, которая будет рассматривать спорные вопросы. Работой этой комиссии буду лично заниматься, - подчеркнул Денис Пушилин.

Он назвал, какие льготы получат УБД. Это бесплатный проезд в общественном транспорте, 50-процентная скидка на услуги ЖКХ, бесплатное обеспечение протезированием. А с развитием экономики льготы будут увеличиваться.

Что касается инвалидов, то для получения существующих в Республике выплат им надо пройти соответствующую врачебную комиссию для подтверждения статуса.

Напомним, Прямая линия транслируется в прямом эфире по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме. На сайт Главы ДНР поступило 1758 вопросов.

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