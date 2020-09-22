Глава ДНР рассказал о трудностях работы предприятий Республики

Пушилин отметил, что уже определены направления, по которым Республика будет двигаться в ближайшем будущем Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе прямой линии рассказал, что влияет на работу предприятий государства.

- Донецкая Народная Республика живет в таких условиях: это политическая изоляция, это экономическая транспортная блокада, это ряд других ограничений, даже обстрелы со стороны Украины. Это все, конечно же, влияет на работу предприятий, которые загружены не на полную мощность. Это влияет на поставки сырья и продукции со всеми вытекающими последствиями для каждого предприятия, - сказал Денис Владимирович.

Пушилин отметил, что уже определены направления, по которым Республика будет двигаться в ближайшем будущем.

- Во-первых, это поддержка собственного производителя. Во-вторых, это поддержка малого и среднего бизнеса, - рассказал Глава ДНР.

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