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Почему в некоторых городах ДНР поднимут тарифы

С 1 октября будет установлен единый тариф на теплоснабжение для городов Республики
Юлия АНДРИЕНКОЮлия АНДРИЕНКО
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Вопросы повышения тарифов на отопление коснутся жителей четырех городов ДНР

Вопросы повышения тарифов на отопление коснутся жителей четырех городов ДНР

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вопрос о повышении тарифов ЖКХ поступил на Прямую линию Главы ДНР от жителя поселка Новый Свет, где отопление с 1 октября вырастет на 72%.

- Тарифы за услуги теплоснабжения действуют с 2011 года и, конечно, не покрывают расходы ЖКХ, затраты предприятий ЖКХ возмещаются только на 54%, по сути, предприятия убыточны. Было выделено 3 млрд рублей для компенсации, но даже этой суммы оказалось недостаточно, - рассказал Денис Пушилин. - Кроме Нового Света, с 1 октября тарифы также вырастут в Донецке, Горловке, Макеевке.

- Для того, чтобы выравнять разницу тарифов, в четырех городах Республики вырастет тариф на отопление. В том же Новом Свете прежний тариф возмещал себестоимость только на 30%, - пояснил руководитель Республиканской службы по тарифам Александр Алипов. - Если сравнивать с Украиной, то там те же тарифы в 6 раз выше.

Денис Пушилин признал болезненность подобных решений, но также отметил, что ресурсы ЖКХ не безграничны. При этом было отмечено, что тарифы на другие коммунальные услуги в этом году поднимать не будут.

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