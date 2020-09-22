Денис Пушилин рассказал, как государство поддержит малый и средний бизнес в ДНР

Глава ДНР отвечает на вопросы жителей Донбасса в прямом эфире Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе прямой линии Главе Донецкой Народной Республики был задан вопрос о поддержке малого и среднего бизнеса. Денис Пушилин рассказал, что на сегодняшний день много бюрократических барьеров.

- Я это знаю. Точно так же общаюсь с нашими предпринимателями, - сказал Денис Владимирович.

Пушилин рассказал, как государство поддержит малый и средний бизнес Республики.

- Все нормативно-правовые акты, которые усложняют жизнь предпринимателям или инвесторам, начиная с регистрации, заканчивая необоснованными проверками – они будут устраняться, - говорит руководитель ДНР. - На первоначальном этапе будут пересмотрены правила лицензирования и государственного надзора. Изменения коснутся и Закона о государственном надзоре. Этим законом в разы будет сокращено количество проверок.

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