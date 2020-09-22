Прямая линия с Главой ДНР: Денис Пушилин рассказал, что по результатам встреч с жителями составлена программа восстановления и развития

Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей Донбасса. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 22 сентября, проходит Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Ведущие телеэфира поинтересовались у руководителя государства: не приукрашивают ли главы районов и городов ситуацию во время поездок Дениса Пушилина по Республике?

Глава ДНР отметил, что как раз прямое общение с жителями позволяет ему глубже вникнуть в ситуацию в городах, понять насущные проблемы людей. И таким образом устранить бюрократические проволочки, которые возникают.

- По результатам этих встреч составлена программа восстановления и развития ДНР. Мы обязались выполнить ее до конца года. И сейчас держим на контроле все вопросы, - отметил Денис Пушилин.

Напомним, Прямая линия транслируется в прямом эфире по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме. На сайт Главы ДНР поступило 1758 вопросов.

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