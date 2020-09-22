Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей Донбасса. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 22 сентября, в 19 часов началась Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Она транслируется в прямом эфире по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Донецкой Народной Республики.

- На сайт Главы ДНР поступило более полутора тысячи вопросов. Они касаются подготовки к осенне-зимнему периоду, ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития малого и среднего бизнеса, модернизации угольной отрасли, социальной защиты военнослужащих и много другого, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему на Украине вновь заговорили о вводе миротворцев в Донбасс

Тему вооруженной миссии ООН подняли руководители украинской делегации в Контактной группе (подробнее)