В почтовой посылке из Донбасса лежали боевые гранаты

Гранаты и тротиловые шашки были упакованы в пакеты с гречкой и рисом. Фото: НПУ

В подконтрольной Украине прифронтовой Авдеевке 43-летний житель отправил службой экспресс-доставки в Днепропетровскую область 2 гранаты и 800 граммов взрывчатки, которые были упакованы в пакеты с гречкой и рисом. Лишь благодаря бдительности почтовиков, опасный груз не доехал до места назначения. Авдеевца задержали полицейские.

Мужчина объяснил стражам порядка, что недавно к нему обратился малознакомый человек, который попросил отправить в Днепропетровскую область коробку с вещами. О содержании коробки ничего не сообщил.

Показания жителя Авдеевки проверят во время досудебного расследования. В полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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