В Донбассе впервые с начала режима прекращения огня зафиксирована стрельба украинского снайпера

Украинский снайпер сделал два выстрела. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Снайперский огонь со стороны ВСУ зафиксирован сегодня на линии соприкосновения вблизи Ясиноватой.

- В 11:20 по направлению от Авдеевки к Минеральному произведено два выстрела из снайперского оружия, – сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В управлении народной милиции ДНР отметили, что снайперский огонь велся с позиций 2-го батальона 54-й бригады ВСУ. И это было впервые с момента вступления в действие дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня.

Тем временем, сегодня украинские морпехи из 36-й бригады обстреляли из автоматического гранатомета село Ленинское на юге ДНР.

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